Пригожин посоветовал украинкам взять справки об отсутствии ЗППП перед переездом в Россию

Предприниматель Евгений Пригожин иронично пообещал помочь с жильем женщинам из украинского Житомира в случае их призыва в армию, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Редакция издания «Экспресс газета» отметила, что в Сети появилась информация о начале возможного призыва украинских женщин в армию. Тем, кто не готов служить в ВСУ, придется покинуть страну. Журналисты поинтересовались у Пригожина, смогут ли девушки с Украины приехать в Россию. Бизнесмен назвал шуточное условие, при котором он и его товарищи готовы будут предоставить беженкам жилье в Петербурге.
«Если женское население в Житомире действительно не захочет воевать с Россией, и вынуждено будет покинуть территорию страны, то я и мои товарищи готовы предоставить им комфортабельное проживание на территории Санкт-Петербурга. Единственная просьба — иметь с собой справку об отсутствии венерических заболеваний», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Евгений Пригожин ранее приобрел дома в пригороде Санкт-Петербурга для многодетных семей из Донбасса. Реализации этого проекта поспособствовала партия «Единая Россия».