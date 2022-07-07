Пригожин посоветовал украинкам взять справки об отсутствии ЗППП перед переездом в Россию

Редакция издания «Экспресс газета» отметила, что в Сети появилась информация о начале возможного призыва украинских женщин в армию. Тем, кто не готов служить в ВСУ, придется покинуть страну. Журналисты поинтересовались у Пригожина, смогут ли девушки с Украины приехать в Россию. Бизнесмен назвал шуточное условие, при котором он и его товарищи готовы будут предоставить беженкам жилье в Петербурге.