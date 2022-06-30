Пригожин: Отсутствие патриотизма в правительстве Петербурга — свершившийся факт

Предприниматель Евгений Пригожин назвал свершившимся фактом отсутствие патриотизма в администрации Петербурга. Об этом он заявил, комментируя запрет Z-символики на фестивале «День русской славы-2022» в Пушкине.
С соответствующим запросом к бизнесмену обратилась редакция издания «Правда.ру». Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Пригожина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Есть вещи, которые изменить очень тяжело, но они остаются на нашей совести», — отметил предприниматель.
По его словам, в истории с отсутствием патриотизма среди петербургских чиновников «надо смотреть, откуда ноги растут».
«А ноги растут от бесконечных зарубежных командировок, от вывоза денег за границу, от дружбы с иностранными государствами. Почему с этим не разбирается руководство Петербурга и никак на это не реагирует? Видимо, рыльце в пуху», — пояснил Евгений Пригожин.
Ранее стало известно, что администрация Пушкинского района проведет проверку по факту скандала с запретом Z-символики на фестивале «День русской славы-2022». Местные чиновники запретили использовать на мероприятии в Пушкине символику спецоперации.