Пригожин: Отсутствие патриотизма в правительстве Петербурга — свершившийся факт

«А ноги растут от бесконечных зарубежных командировок, от вывоза денег за границу, от дружбы с иностранными государствами. Почему с этим не разбирается руководство Петербурга и никак на это не реагирует? Видимо, рыльце в пуху», — пояснил Евгений Пригожин.