Пригожин отметил отсутствие патриотизма у команды губернатора Петербурга

Бизнесмен Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал петербургских чиновников. По его словам, команда губернатора Александра Беглова продемонстрировала отсутствие патриотизма.
РИА «Новый День» обратилось к Пригожину после скандала, который разгорелся из-за фестиваля «День русской славы» в Пушкине. На мероприятии категорически запретили демонстрировать Z-символику и все, что связано со спецоперацией по защите Донбасса.
Лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов накануне назвал поведение районных чиновников возмутительным. Чтобы разрешить скандал, он предложил повторить в Петербурге патриотическую выставку о Мариуполе. Однако Смольный проигнорировал эту инициативу.
Сотрудники СМИ попросили Пригожина прокомментировать ситуацию. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Я уже многократно повторял, что петербургские чиновники во главе с губернатором — люди, не отягощенные чувством патриотизма. В городе антипатриотический беспредел. И вместо того, чтобы заботиться о городе и о государстве, чиновники, как я это себе понимаю, набивают карманы», — возмутился предприниматель.
Кроме того, Пригожин одобрил действия заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Последний передал орден Мужества вдове Арсена Павлова, который был известен как Моторола.
«Отдельное спасибо Сергею Владиленовичу Кириенко за то, что вспомнил про Моторолу в этот трудный для патриотов час», — выразил благодарность бизнесмен.
Ранее предприниматель объяснил, почему Смольный не отреагировал на скандал с запретом Z-символики на выставке в Пушкине. Пригожин предположил, что у руководства Северной столицы «рыльце в пуху».