Пригожин отметил отсутствие патриотизма у команды губернатора Петербурга

«Я уже многократно повторял, что петербургские чиновники во главе с губернатором — люди, не отягощенные чувством патриотизма. В городе антипатриотический беспредел. И вместо того, чтобы заботиться о городе и о государстве, чиновники, как я это себе понимаю, набивают карманы», — возмутился предприниматель.