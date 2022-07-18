Пригожин обвинил Украину в развязывании третьей мировой войны при содействии США

«Цель спецоперации России на Украине — наказать националистов, убивавших русских на сопредельных нам территориях. Руководство Украины же обратилось к нашим общим историческим врагам, не только русских, но и славян всего мира — к американцам. Поэтому фактически они развязали сейчас третью мировую войну, и мы готовы в этом участвовать», — заявил Пригожин.