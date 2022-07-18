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Пригожин обвинил Украину в развязывании третьей мировой войны при содействии США

Пригожин обвинил Украину в развязывании третьей мировой войны при содействии США
Федеральное агентство новостей

Российский предприниматель Евгений Пригожин рассказал о роли Запада в развязывании третьей мировой войны.

Редакция издания «Свободная Пресса» обратилась к бизнесмену с просьбой прокомментировать выделение Евросоюзом очередного пакета помощи Украине. МИД РФ при этом не раз заявлял о желании западных стран развязать полномасштабную войну против России.

Журналисты поинтересовались у Пригожина, есть ли основания для подобных заявлений со стороны российского внешнеполитического ведомства. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Цель спецоперации России на Украине — наказать националистов, убивавших русских на сопредельных нам территориях. Руководство Украины же обратилось к нашим общим историческим врагам, не только русских, но и славян всего мира — к американцам. Поэтому фактически они развязали сейчас третью мировую войну, и мы готовы в этом участвовать», — заявил Пригожин.

Prt Scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
Prt Scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Совет Европы ранее утвердил пятый транш военной помощи Украине. Он составит 500 млн евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. 

Запад пригожин Украина
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