Пригожин назвал «законченными дебилами» инициаторов отмены выступления Шнурова на финале Суперкубка России по футболу

Предприниматель Евгений Пригожин раскритиковал отмену выступления артиста Сергея Шнурова на футбольном матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге. Его комментарий опубликован на странице пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».
Редакция издания «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-каналы сообщила, что отмену выступления Шнурова многие связывают с критикой в песнях группы в адрес петербургского губернатора Александра Беглова. Бизнесмен Пригожин заявил, что не знает, по чьей инициативе «Ленинград» отстранили от выступления.
«Не знаю, кто отменил участие Шнурова. Но надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе “Ленинград” спеть в Ленинграде на финале Суперкубка России гимн нашего “Зенита”, тем более когда “Зенит” победил», — приводит слова Пригожина пресс-служба.
Ранее бизнесмен раскритиковал замену «Ленинграда» на «Би-2» на матче за Суперкубок России в Петербурге. Он охарактеризовал ситуацию как позор.