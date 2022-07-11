Пригожин назвал «законченными дебилами» инициаторов отмены выступления Шнурова на финале Суперкубка России по футболу

Редакция издания «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-каналы сообщила, что отмену выступления Шнурова многие связывают с критикой в песнях группы в адрес петербургского губернатора Александра Беглова. Бизнесмен Пригожин заявил, что не знает, по чьей инициативе «Ленинград» отстранили от выступления.