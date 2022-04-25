Пригожин: юристам пора проработать вопрос закрытия «Новой газеты»

«Я дал поручение своим юристам проработать вопрос о закрытии “Новой газеты” и провести расследование деятельности Дмитрия Муратова, который, как мне кажется, занимался преступлениями против России и российских граждан, а также фальсификацией фактов. Нобелевскую премию же, по моему мнению, он получил как “Агент войны с Россией”», — отметил бизнесмен.