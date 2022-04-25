Пригожин: юристам пора проработать вопрос закрытия «Новой газеты»

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Бизнесмен Евгений Пригожин готовится к судебному разбирательству с изданием «Новая газета», сообщается на странице пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».
Юридическая служба компании после анализа материалов СМИ выявила недостоверные сведения, которые относятся к предпринимателю. Так, начался процесс подготовки искового заявления. Евгений Пригожин, комментируя ситуацию, сообщил о своих подозрениях в отношении главного редактора газеты Дмитрия Муратова.
«Я дал поручение своим юристам проработать вопрос о закрытии “Новой газеты” и провести расследование деятельности Дмитрия Муратова, который, как мне кажется, занимался преступлениями против России и российских граждан, а также фальсификацией фактов. Нобелевскую премию же, по моему мнению, он получил как “Агент войны с Россией”», — отметил бизнесмен.
Ранее стало известно о планах Пригожина обратиться в Следственный комитет РФ с требованием о проверке ряда СМИ, в частности «Новой газеты». В «Конкорде» считают, что издания распространяют вбросы об армии и народе России.