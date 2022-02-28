Пригожин: Будущее операции по понуждению украинского режима к миру зависит от Киева

Пригожин: Будущее операции по понуждению украинского режима к миру зависит от Киева Новости
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Армии России за пять дней миротворческой операции на Украине удалось выполнить несколько стратегических задач. О достижениях военнослужащих рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

По словам предпринимателя, первое, что можно записать в успех Вооруженных сил — предотвращение наступления на РФ. Кроме того, удалось отбросить националистов от границ России на 100-150 км, что соответствует максимально возможной дальности выстрела, отметил Пригожин.

«Третье. Блокированы националистические батальоны в крупных городах, где они прятались за мирным населением», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Еще одним достижением стало окружение нацистов в Киеве. Завершающим шагом миротворческой спецоперации российской армии должно стать свержение террористического режима, руководство которого намеревалось осуществить нападение на Россию.

Россия начала активную подготовку к возвращению жителей Украины в семью народов. В случае успешного завершения спецоперации национализм должен остаться далеко в прошлом. Однако будущее операции по понуждению украинского режима к миру зависит от Киева, заключил Пригожин.

 
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