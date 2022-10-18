«Приговор нам всем»: скандал из-за отказа издательства печатать букву Z на обложке книги набирает обороты в Сети

Стоит отметить, что это не первое требование убрать литеру. Так, на фасаде городского Дома офицеров в Перми была размещена патриотическая вывеска с буквой Z. Однако баннер не понравился местным активистам — они направили запрос в госинспекцию по охране объектов культуры региона. Ситуация вызвала большой резонанс — жители города выступили за сохранение плаката и настояли на том, что он должен остаться на месте.