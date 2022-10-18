«Приговор нам всем»: скандал из-за отказа издательства печатать букву Z на обложке книги набирает обороты в Сети

Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала об издательстве, которое запретило ее журналистам выпускать в печать патриотическую книгу с буквой Z на обложке. Новость быстро разлетелась по Сети и вызвала волну негодования среди россиян.
Симоньян рассказала, что ее команда обратилась в издательство за помощью с публикацией книги, в подготовке которой принимала участие команда RT. Редакция составила сборник современной фронтовой поэзии под названием «ПоэZия русского лета». Журналисты самостоятельно подготовили иллюстрации к книге и предложили поместить на обложку издания символ Z, но получили отказ от печатников.
«Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет. Это цитата. И это, конечно, приговор. Нам всем», — написала на своей странице Симоньян.
Стоит отметить, что «ПоэZия русского лета» — это сборник пронзительных и лирических стихотворений, которые были созданы на протяжении последних восьми лет.
Тот факт, что в издательстве отказали поместить букву Z на обложку книги, возмутил журналистку. Она опубликовала в соцсети переписку с редактором. В беседе с редакцией RT издатель подчеркнул, что книга может плохо продаваться, если на ней будет помещена литера Z.
В комментариях под постом Маргариты Симоньян пользователи Сети подчеркнули, что сами с удовольствием купили бы книгу с такой обложкой. Россияне обрушились с критикой на издательство, которое потребовало от журналистов убрать Z с переплета книги.
«А я бы купил с буквой Z»;
«С такими издательствами нужно прощаться»;
«Зачем скрывать название этого издательства? Страна должна знать своих «героев», вернее предателей»;
«Эти издательства надо закрывать»;
«Ну это просто беспредел! Эти должны заняться определенные органы»;
«Чистить ряды предателей надо везде!»;
«Гнать их поганой метлой. Я с радостью куплю книгу с буквой Z», — высказались россияне.
Стоит отметить, что это не первое требование убрать литеру. Так, на фасаде городского Дома офицеров в Перми была размещена патриотическая вывеска с буквой Z. Однако баннер не понравился местным активистам — они направили запрос в госинспекцию по охране объектов культуры региона. Ситуация вызвала большой резонанс — жители города выступили за сохранение плаката и настояли на том, что он должен остаться на месте.