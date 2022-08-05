Пригородный поезд сошел с рельсов на участке Ильинск-Южный — Холмск на Сахалине

В результате происшествия никто не пострадал. Со станции Южно-Сахалинск был направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий инцидента.

«4 августа в 22:08 на перегоне Томари – Новоселово-Сахалинское однопутного неэлектрифицированного участка Ильинск-Южный — Холмск произошел сход в составе пригородного поезда №6108 сообщением Томари — Холмск», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 4 августа в 22:08 по московскому времени. С рельсов сошел поезд №6108, движущийся из Томари в Холмск.

Сход пригородного поезда с рельсов произошел на однопутном неэлектрифицированном участке Ильинск-Южный — Холмск на Сахалине. Информация об этом появилась на сайте Дальневосточной железной дороги.