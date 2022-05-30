Приезжающих в Белоруссию украинских беженцев возмутила работа в колхозе

Украинские беженцы часто направляются в Белоруссию, но жалуются на якобы недостаточную помощь и возможность трудоустроиться только в сельскохозяйственном секторе. Об этом украинка Маргарита рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».
Беженцам в Белоруссии не предоставляют хорошего жилья. Если повезет, выделяют лишь требующий серьезного ремонта дом, отметила Маргарита.
«Работу нам предлагают только в колхозах. Зарплаты – 400–500 белорусских рублей (10-12 тысяч российских). Даже чтобы устроиться дворником, нужна бумажка об обучении», — уточнила женщина.
Кроме того, украинским беженцам не хватает денег, поэтому без сбережений в Белоруссию лучше не приезжать, посетовала Маргарита. Для пропитания женщина обращается к волонтерам, которые помогают с недорогим жильем и обеспечивают продуктами.
Переехавший в Белоруссию из Луганска более 10 лет назад Артем рассказал изданию, что беженцы приезжают в надежде получить все бесплатно и не намерены устраиваться на работу. В то же время мужчина признался, что трудоустроиться смог только спустя год после переезда.