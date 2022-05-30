Приезжающих в Белоруссию украинских беженцев возмутила работа в колхозе

Переехавший в Белоруссию из Луганска более 10 лет назад Артем рассказал изданию, что беженцы приезжают в надежде получить все бесплатно и не намерены устраиваться на работу. В то же время мужчина признался, что трудоустроиться смог только спустя год после переезда.