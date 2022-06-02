Прием заявок на получение грантов молодым предпринимателям стартовал в ЯНАО

Заявки принимаются от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые находятся в статусе «социальное предприятие». В этот же список входят молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет. Обязательным условием является регистрация бизнеса на территории Ямала и прохождение курсов от центра «Мой бизнес», передает «Красный Север».