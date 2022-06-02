Новости01

Прием заявок на получение грантов молодым предпринимателям стартовал в ЯНАО

Прием заявок на получение грантов молодым предпринимателям стартовал в ЯНАО
pixabay.com/mohamed_hassan

Молодые предприниматели и социальные предприятия Ямала могут получить до 1 млн рублей на развитие бизнеса. Финансовую помощь можно получить в рамках гранта, подав заявку на государственную поддержку.

Заявки принимаются от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые находятся в статусе «социальное предприятие». В этот же список входят молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет. Обязательным условием является регистрация бизнеса на территории Ямала и прохождение курсов от центра «Мой бизнес», передает «Красный Север».

Деньги выдаются на условиях софинансирования. Их можно потратить на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья, расходных материалов и так далее. Помощь предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

грант предприниматели ямал
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.