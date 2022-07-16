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Прием Байдена в Эр-Рияде меркнет на фоне роскошной встречи Путина

Прием Байдена в Эр-Рияде меркнет на фоне роскошной встречи Путина
kremlin.ru / Администрация президента России

Немецкое издание Welt сравнило церемонии приема президентов Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде. Результат оказался неутешительным для Джо Байдена.

В результате автор статьи Даниэль-Дилан Бемер сделал вывод о возросшем влиянии Российской Федерации в мире.

При этом еще в 2017 году правительство ближневосточного государства организовало для Дональда Трампа торжественную встречу с большим шиком. Но даже тогда она не могла сравниться с почестями, оказываемыми Владимиру Путину.

«Американский президент Джо Байден прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей… Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — сказал Бемер.

Ранее китайская газета Global Times предсказала падение рейтингов действующего главы Белого дома. По мнению журналистов, первое ближневосточное турне Байдена рискует завершиться фиаско из-за устойчивых отношений стран региона с Россией.

Байден встреча президентов Путин саудовская аравия
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RusNewsToday24
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