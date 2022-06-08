Приехавшая на отдых в Узбекистан россиянка рассказала о работе украинской пропаганды в Средней Азии

Россиянка Наталья, которая посетила Узбекистан, рассказала «Народным Новостям» о том, что в стране транслируются украинские телеканалы, которые искажают информацию о спецоперации и доносят до людей лишь фейки.
В настоящее время Наталья проживает в Ташкенте, женщина приехала в город, чтобы отдохнуть, и ужаснулась тому, как в стране преподносят информацию о спецоперации по защите Донбасса.
По словам женщины, в Узбекистане транслируются украинские телеканалы, по которым рассказывают якобы о том, что ВСУ не обстреливают города Донбасса. Украинская пропаганда внушает людям, что фейки являются реальностью, отметила Наталья.
«Нахожусь в Узбекистане, пока еще в Ташкенте. Тут везде канал «Freedom» украинский… Боже, что они льют местным жителям в уши. Много европейцев тут, все это слушают… Я уже не говорю по-русски при иностранцах прям косятся на нас», — рассказала Наталья.
По словам женщины, по радио в Узбекистане говорят людям о том, что президент Украины якобы является героем, который будто бы отдал приказ националистам из «Азовстали» сдаться. Многие люди в стране, в том числе иностранцы, верят пропаганде.
«Англичане аплодируют ему в барах-ресторанах…вчера ужинали, обалдели…», — отметила женщина.
Наталья рассказала, что практически вся молодежь в Узбекистане общается на английском языке и не понимает русской речи.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.