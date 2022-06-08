Приехавшая на отдых в Узбекистан россиянка рассказала о работе украинской пропаганды в Средней Азии

«Нахожусь в Узбекистане, пока еще в Ташкенте. Тут везде канал «Freedom» украинский… Боже, что они льют местным жителям в уши. Много европейцев тут, все это слушают… Я уже не говорю по-русски при иностранцах прям косятся на нас», — рассказала Наталья.