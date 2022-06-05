Приехавшая из Замбии студентка РУДН нашла связь между климатом и настроением москвичей

Характер москвичей может сильно меняться из-за погодных условий, заявила приехавшая из Замбии студентка Российского университета дружбы народов Масилисо Лутумба.
Зимой, под влиянием морозов, скользкого льда под ногами и серого неба над головой жители столицы более серьезные. Зато летом, когда греет теплое солнце, световой день становится длиннее, а зелень в парках дышит жизнью, москвичи ведут себя более расслабленно.
«Я заметила, что на москвичей влияет климат. Зимой они становятся более серьезными, а летом — видимо, из-за того, что больше отдыхают — они расслабленные и открытые», — передает слова Масилисо Лутумбы «Мослента».
Непродолжительное время девушка прожила в Тюмени на юге Западной Сибири. В регионе преобладает арктический климат, а температура воздуха зимой опускается до 47 градусов ниже нуля. Масилисо отметила, что жизнь в этом городе протекает намного медленнее, чем в Москве.