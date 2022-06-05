Приехавшая из Замбии студентка РУДН нашла связь между климатом и настроением москвичей

Непродолжительное время девушка прожила в Тюмени на юге Западной Сибири. В регионе преобладает арктический климат, а температура воздуха зимой опускается до 47 градусов ниже нуля. Масилисо отметила, что жизнь в этом городе протекает намного медленнее, чем в Москве.