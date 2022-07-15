Причиной крушения Ан-2 на Кубани могла стать ошибка пилотирования

Ошибка пилотирования могла привести к крушению самолета Ан-2 в Краснодарском крае. Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авиакатастрофа произошла поздно вечером 15 июля в Новокубанском районе Краснодарского края. Во время посадки воздушное судно столкнулось с ЛЭП, после чего упало.
«В качестве версии рассматривается ошибка пилотирования при заходе на посадку, пилоты могли снизится ниже глиссады», — уточнил собеседник агентства.
Предварительно известно, что в результате крушения погибли два человека, оба из которых были пилотами. На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб.