Причиной взрыва газа в Ступино могла быть неисправность оборудования

Источник ТАСС с места события

сообщил, что продолжаются разборы завалов. На данный момент известно, что в

результате взрыва погибли два человека, еще десять получили ранения различной

степени тяжести. Всего из дома было эвакуировано 60 человек, включая десятерых детей.