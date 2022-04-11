Причиной взрыва газа в Ступино могла быть неисправность оборудования

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Экстренные службы продолжают работать на
месте взрыва газа в жилом доме подмосковного города Ступино. По предварительным
данным, ЧП произошло из-за неисправного оборудования.
Источник ТАСС с места события
сообщил, что продолжаются разборы завалов. На данный момент известно, что в
результате взрыва погибли два человека, еще десять получили ранения различной
степени тяжести. Всего из дома было эвакуировано 60 человек, включая десятерых детей.
Инцидент произошел рано утром. Мощный взрыв обрушил
внешние панели здания, а также межкомнатные перекрытия.
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