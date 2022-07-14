Прибывшие дети-сироты из Донбасса готовятся присоединиться к российским семьям

«Надо отдать должное нашим замечательным российским семьям, которые самоотверженно, имея уже по несколько детей, были готовы и уже сегодня начали принимать детей. Завтра часть ребятишек поедут в Тулу, в Калугу, в ЯНАО. Сегодня уже их забрали Москва и Московская область», — добавила омбудсмен.