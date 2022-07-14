Прибывшие дети-сироты из Донбасса готовятся присоединиться к российским семьям

Самолет с детьми из Донецкой Народной Республики прибыл на военный аэродром в Подмосковье. Всего в Россию доставили 108 сирот, пишет телеканал «360».
По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, специалисты хотели привезти детей из соцучреждений ДНР, Ростова-на-Дону и Курской области. Вскоре ребята отправятся в шесть российских регионов к приемным родителям.
«Надо отдать должное нашим замечательным российским семьям, которые самоотверженно, имея уже по несколько детей, были готовы и уже сегодня начали принимать детей. Завтра часть ребятишек поедут в Тулу, в Калугу, в ЯНАО. Сегодня уже их забрали Москва и Московская область», — добавила омбудсмен.
Отмечается, что сироты выбирали приемные семьи сами, но родителей они увидели впервые. Некоторые дети прибыли в Россию с травмами на реабилитацию и протезирование.
На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным делегация из России договорилась создать специальный банк данных для сирот. С его помощью будут подбирать семьи детям, которые остались совсем одни.
Недавно сообщалось, что в ХМАО для оздоровления и отдыха из Макеевки (ДНР) приедут 300 детей. Отдых организован властями региона в рамках сотрудничества, подписанного окружным правительством и администрацией населенного пункта, передает URA.RU.