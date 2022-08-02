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Прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать войну между США и Китаем

Прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать войну между США и Китаем
globallookpress/CNP/AdMedia

Незаконный с точки зрения КНР визит спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к войне между США и Китаем.

Непризнанный Пекином Тайвань является «мятежной территорией» в составе Китая. Ее существование под военным прикрытием США, по мнению властей КНР, является настоящим вызовом. А приезд Нэнси Пелоси на остров и вовсе угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Китая, передает Planet Today.

«Визит Пелоси, оказывается, приурочен к XX юбилейному съезду Коммунистической партии Китая. В итоге имеем готовый casus belli — повод к войне. И все это сделала одна пожилая американская чиновница, которая без двух минут в отставке», — сообщил ранее американист Дмитрий Дробницкий.

Самолет с представителем Конгресса США на борту приземлился в столице Тайваня Тайбэе 2 августа. Теперь на это вмешательство в дела государства намерены ответить власти Китая.

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