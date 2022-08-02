Прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать войну между США и Китаем

«Визит Пелоси, оказывается, приурочен к XX юбилейному съезду Коммунистической партии Китая. В итоге имеем готовый casus belli — повод к войне. И все это сделала одна пожилая американская чиновница, которая без двух минут в отставке», — сообщил ранее американист Дмитрий Дробницкий.