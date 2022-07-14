При сотрудничестве с Huawei такого не было. Xiaomi 12S Ultra размещают на самых видных местах в магазинах Leica

Лучший год для Leica более чем за 100 лет. Компания идёт в правильном направлении

Недавно была представлена серия флагманских смартфонов Xiaomi 12S, возглавил которую камерофон Xiaomi 12S Ultra, созданный при участии компании Leica.

Ранее сообщалось, что продажи этого телефона начались в онлайновых магазинах Xiaomi Mall, JD.com, Tmall, Xiaomi Home и на других платформах. Теперь же стало известно, что Leica приняла решение продавать новинку в своих розничных магазинах и на официальном сайте в Китае.

Известный фотоблогер JOYZOOM опубликовал фотографию, сделанную в одном из китайских магазинов Leica. Он подтвердил, что Xiaomi 12S Ultra размещен на самом видном месте. В продолжении этой темы было отмечено, что когда Leica сотрудничала с Huawei немецкая компания не продавала китайские флагманы в своих магазинах.





На этот раз участие Leica оказалось всесторонним и самоотверженным, я очень доволен результатами.

JOYZOOM

Сегодня глава Xiaomi Group заявил, что он использует Xiaomi 12S Ultra при съемке фотографий, а для повседневного использования предпочитает флагман Xiaomi 12S с маленьким экраном.