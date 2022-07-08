При реимплантации чипов для банковских карт брак достигает 40%

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Реимплантация чипов для банковских карт приводит к браку до 40% случаев. Об этом заявили эксперты, которые пояснили для издания «Коммерсантъ» особенности процесса. Они также заявили, что экономия в этом случае будет, но не настолько большая, как можно подумать.





Дело в том, что сам процесс переноса чипа на новую карту должен проверяться на каждом этапе, причём не один раз. Из-за этого растёт процент отбракованных чипов. Таким образом, если «Сберу» удастся сэкономить 1 миллиард рублей при повторном использовании 4,5 миллионов карт в год, реальная экономия составит порядка 600 миллионов рублей.

Помимо этого, не все чипы можно перезаписать. Для этого подходят только решения Java, которые должны поддерживать стандарт EMV. Акой чип можно перенести с карты Visa на «Мир». По данным СМИ, ни один другой банк, помимо «Сбера», не сообщил о повторном использовании чипов с банковских карт.

Ранее стало известно, что Сбербанк придумал решение для выпуска новых карт — на них используются чипы, которые реимплантируют туда с неактивированных карт.