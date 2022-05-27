При ракетном ударе ВСУ «Точкой-У» по поселку Сватово в ЛНР погибли два человека

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и экстренные службы.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом “Точка-У” по пгт. Сватово. В результате падения осколков ракеты погибло два человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР, ВСУ использовали ракетный комплекс «Точка-У» при обстреле населенного пункта.

Украинские военные нанесли удар по поселку Сватово в Луганской Народной Республике. Жертвами атаки стали два человека, еще восемь получили ранения.