Президента Украины Зеленского должны оштрафовать за использование русского языка

В офисе уполномоченного по вопросам защиты украинского языка заявили, что на русском во время публичных выступлений, а также на работе, разговаривали многие политики и чиновники, в том числе и в высшем эшелоне власти.
Президент Украины Владимир Зеленский часто в своих выступлениях переходил на негосударственный язык. По заявлению «языкового омбудсмена», глава Николаевской и Харьковской ОВА Виталий Ким и Олег Синегубов, советник главы ОП Алексей Арестович, мэры Харькова Игорь Терехов, Днепра Борис Филатов, а также Одессы Геннадий Труханов тоже неоднократно замечены в употреблении русского языка. Нарушение закона о государственном языке, как правило, фиксировали в эфире телемарафона, в других эфирах и в официальных Telegram-каналах.
В ведомстве заметили, что всего выявили 25 чиновников, нарушающих закон о государственном языке, 8 начальников военных администраций, 15 должностных лиц органов местного самоуправления, 2 руководителя учреждений коммунальной формы собственности.
По словам «языкового омбудсмена», за нарушение закона предусмотрено наказание. Так, если это случится в первый раз, то предусмотрена ответственность виде предупреждения и штрафа от 3400 до 8500 грн. Однако следующие нарушения будут караться штрафом от 8500 до 11900 грн.
Ранее авторы немецкого издания Spiegel рассказали, что президент ФРГ в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в жесткой форме потребовал от него объяснений из-за отмены его визита в Киев.