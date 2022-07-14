Президента Украины Зеленского должны оштрафовать за использование русского языка

Президент Украины Владимир Зеленский часто в своих выступлениях переходил на негосударственный язык. По заявлению «языкового омбудсмена», глава Николаевской и Харьковской ОВА Виталий Ким и Олег Синегубов, советник главы ОП Алексей Арестович, мэры Харькова Игорь Терехов, Днепра Борис Филатов, а также Одессы Геннадий Труханов тоже неоднократно замечены в употреблении русского языка. Нарушение закона о государственном языке, как правило, фиксировали в эфире телемарафона, в других эфирах и в официальных Telegram-каналах.