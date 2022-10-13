Президент WVF заявил о важной роли ветеранов в построении диалога между странами

Президент Всемирной федерации ветеранов (WVF) Дан-Вигго Бергтун принял участие в мероприятии, организованном Исламской всемирной организацией по вопросам образования науки и культуры (ICESCO) в Рабате. Об этом сообщают «Ветеранские вести».
Бергтун выступил перед участниками мерпориятия с докладом на тему «Ценности и идеалы WVF — мир и взаимопонимание между народами». Он рассказал о вкладе организации в укрепление безопасности и мира, как основы для развития общества. Кроме того, особое внимание уделялось вопросам оказания помощи членам семей ветеранов войн и их роли в построении диалога между народами.
«У каждого из нас свое представление о мире во всем мире, но для всех ветеранов ключевым словом в дискуссии о мире является понимание. Поэтому важно использовать все формы общения, чтобы понять причины, по которым дела обстоят именно так, как они обстоят. Только тогда мы сможем встретиться, чтобы найти общую платформу для понимания будущего мира», — заявил президент WVF.
Всемирная федерация ветеранов — международная некоммерческая организация, основанная в Париже в 1950 году. В настоящее время в федерацию входят 172 ветеранские организации из 121 страны мира.