Президент WVF заявил о важной роли ветеранов в построении диалога между странами

«У каждого из нас свое представление о мире во всем мире, но для всех ветеранов ключевым словом в дискуссии о мире является понимание. Поэтому важно использовать все формы общения, чтобы понять причины, по которым дела обстоят именно так, как они обстоят. Только тогда мы сможем встретиться, чтобы найти общую платформу для понимания будущего мира», — заявил президент WVF.