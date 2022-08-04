Президент Венесуэлы потребовал от Аргентины вернуть Boeing 747-300M, использовавшийся для отправки гуманитарной помощи и доставки медикаментов из России и Китая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от властей Аргентины вернуть самолёт венесуэльской компании EMTRASUR, находящийся вместе с экипажем в Буэнос-Айресе.





«Теперь они пытаются украсть наш самолёт, который законно является собственностью Венесуэлы, в Аргентине по приказу имперского суда из штата Флорида, США. Они пытаются украсть у нас гигантский грузовой самолёт. Венесуэла заявляет о своём протесте и просит народ Аргентины помощи в возвращении этого самолёта», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам Мадуро, воздушное судно использовалось для «отправки гуманитарной помощи в страны Карибского бассейна и Африки и доставки медикаментов из Китая, России и Индии».

Вчера мы рассказывали об этой истории: на этой неделе Минюст и Минторг США попросили власти Аргентины арестовать находящийся на её территории самолёт Boeing 747-300M, который венесуэльская компания EMTRASUR получила от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями.

Самолёт находится в Аргентине с начала июня, когда суд запретил покидать страну экипажу воздушного судна, в который входило пять граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы. Ограничительная мера была введена из-за проверки на связи с террористами. В понедельник суд разрешил 12 членам экипажа — одному иранцу и 11 венесуэльцам — покинуть страну.