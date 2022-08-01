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Президент Украины: урожай зерна в 2022 году может уменьшиться вдвое

Президент Украины: урожай зерна в 2022 году может уменьшиться вдвое
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на подконтрольных ему территориях может в 2022 году быть собран вдвое меньший урожай, чем годом ранее.

По его словам, основная цель текущего правительства — не допустить глобального кризиса.

«Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше. Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», — написал Зеленский в одной из соцсетей.

Хранящееся сейчас на Украине зерно в скором времени начнет поступать на экспорт через порты, сообщило ранее минобороны Турции.

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RusNewsToday24
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