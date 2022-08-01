Президент Украины: урожай зерна в 2022 году может уменьшиться вдвое

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на подконтрольных ему территориях может в 2022 году быть собран вдвое меньший урожай, чем годом ранее.
По его словам, основная цель текущего правительства — не допустить глобального кризиса.
«Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше. Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», — написал Зеленский в одной из соцсетей.
Хранящееся сейчас на Украине зерно в скором времени начнет поступать на экспорт через порты, сообщило ранее минобороны Турции.