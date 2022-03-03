Президент UFC удивился отказу Махачева от поединка с дос Аньосом

Президент UFC удивился отказу Махачева от поединка с дос Аньосом Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт удивился отказу российского бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева от поединка с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.

По его словам, в организации были уверены, что бой Махачев — дос Аньос состоится.

«Я думал, что мы это сделали. Когда я ложился спать в одну из ночей, я думал, что все готово. Проснулся на следующее утро и узнал, что Махачев отказался. Понятия не имею, почему», — передает слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, россиянин и бразилец должны были встретиться в октагоне осенью прошлого года в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби, но тогда дос Аньос снялся с поединка из-за повреждения.

В конце прошлого месяца сообщалось, что у бразильского бойца был отменен поединок с представителем Казахстана Рафаэлем Физиевым, который заболел COVID-19.

 
загрузка...
 
mma ufc дана уайт ислам махачев
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru