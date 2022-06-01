Президент Турции Эрдоган сообщил о намерении провести новую военную операцию на севере Сирии

Вооруженные силы Турции проведут новую военную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте в Анкаре.
Трансграничная операция состоится против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции считаются террористическими организациями.
Эрдоган подчеркнул, что в Телль-Риффате и Манбидже будет проведена операция по очищению районов от террористов.
«Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», — заявил Эрдоган.
Президент Турции также добавил, что все попытки некоторых государств узаконить террористические организации при помощи смены названий ни к чему не приведут.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает Argumenti.ru.