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Президент Турции Эрдоган сообщил о намерении провести новую военную операцию на севере Сирии

Президент Турции Эрдоган сообщил о намерении провести новую военную операцию на севере Сирии
Depo Photos/Keystone Press Agency/Globallookpress

Вооруженные силы Турции проведут новую военную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте в Анкаре.

Трансграничная операция состоится против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции считаются террористическими организациями.

Эрдоган подчеркнул, что в Телль-Риффате и Манбидже будет проведена операция по очищению районов от террористов.

«Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», — заявил Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что все попытки некоторых государств узаконить террористические организации при помощи смены названий ни к чему не приведут.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает Argumenti.ru.

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