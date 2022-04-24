Президент Турции Эрдоган обсудил с Зеленским переговорный процесс между РФ и Украиной

Эрдоган дал понять украинскому лидеру, что Анкара может выступить посредником на переговорах Москвы и Киева. Турецкая сторона настроена «принципиально позитивно», чтобы выступить как одно из государств-гарантов безопасности Украины, подчеркнул президент.