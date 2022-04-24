Президент Турции Эрдоган обсудил с Зеленским переговорный процесс между РФ и Украиной

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Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорном процессе между Москвой и Киевом по разрешению кризисной ситуации.
Главы государств разговаривали по телефону.
Эрдоган дал понять украинскому лидеру, что Анкара может выступить посредником на переговорах Москвы и Киева. Турецкая сторона настроена «принципиально позитивно», чтобы выступить как одно из государств-гарантов безопасности Украины, подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский
обманывал все мировое сообщество, говоря о том, что Украина выступает против
столкновения с Россией. Соответствующее заявление сделал спикер
Государственной думы Вячеслав Володин.
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