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Президент США ввел в стране режим ЧС из-за угрозы нехватки электроэнергии

Президент США ввел в стране режим ЧС из-за угрозы нехватки электроэнергии
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Угроза дефицита электрогенерирующих мощностей вынудила президента США Джо Байдена ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В качестве другой меры борьбы с нехваткой электричества было продлено освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии. Решение об этом Байден принял на фоне «множества факторов», которые представляют риски для США в сфере производства объемов электроэнергии, способных удовлетворить спрос американских потребителей.

«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США… настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», — указано в пресс-релизе.

«Определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, были освобождены от пошлин на два года.

  

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