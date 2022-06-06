Президент США ввел в стране режим ЧС из-за угрозы нехватки электроэнергии

В качестве другой меры борьбы с нехваткой электричества было продлено освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии. Решение об этом Байден принял на фоне «множества факторов», которые представляют риски для США в сфере производства объемов электроэнергии, способных удовлетворить спрос американских потребителей.