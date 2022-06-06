Президент США ввел в стране режим ЧС из-за угрозы нехватки электроэнергии

Угроза дефицита электрогенерирующих мощностей вынудила президента США Джо Байдена ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.
В качестве другой меры борьбы с нехваткой электричества было продлено освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии. Решение об этом Байден принял на фоне «множества факторов», которые представляют риски для США в сфере производства объемов электроэнергии, способных удовлетворить спрос американских потребителей.
«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США… настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», — указано в пресс-релизе.
«Определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, были освобождены от пошлин на два года.