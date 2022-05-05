Президент США призвал американцев пересаживаться на электромобили ради экономии

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Президент США Джозеф Байден призвал американцев пересаживаться на электромобили, чтобы экономить на топливе. По его словам, пересев на электромобиль, владельцы смогу экономить до 80 долларов в месяц.





«В мои планы входят налоговые льготы для потребителей на покупку электромобилей или транспортных средств на топливных элементах, как новых, так и подержанных», — заявил Джозеф Байден в среду, выступая в Белом доме с краткой речью об экономике страны. Он уточнил, что электромобиль позволит водителям экономить на топливе до 80 долларов в месяц.

Кроме того, президент США пообещал американцам налоговые льготы на покупку солнечных панелей и тепловых насосов, а также энергосберегающих окон и дверей, которые, по его словам, позволят экономить «в среднем 500 долларов в год».