Президент США Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в Альянс генсеку НАТО еще в мае. Начало их рассмотрения сперва заблокировала Турция, однако 29 июня скандинавские страны подписали с Анкарой меморандум в области безопасности. После этого Турция сняла возражения по поводу их вступления в НАТО.