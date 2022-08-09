Новости0

Президент США Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Президент США Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден сегодня подписал протоколы о присоединении к НАТО подавших в мае заявки Швеции Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

США стали 23 страной НАТО из 30, которые одобрили вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Протокол пока не ратифицировали Португалия, Словакия, Испания, Греция, Турция, Чехия и Венгрия.

Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в Альянс генсеку НАТО еще в мае. Начало их рассмотрения сперва заблокировала Турция, однако 29 июня скандинавские страны подписали с Анкарой меморандум в области безопасности. После этого Турция сняла возражения по поводу их вступления в НАТО.

Байден НАТО США финляндия Швеция
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.