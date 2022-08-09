Президент США Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Президент США Джо Байден сегодня подписал протоколы о присоединении к НАТО подавших в мае заявки Швеции Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.
США стали 23 страной НАТО из 30, которые одобрили вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Протокол пока не ратифицировали Португалия, Словакия, Испания, Греция, Турция, Чехия и Венгрия.
Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в Альянс генсеку НАТО еще в мае. Начало их рассмотрения сперва заблокировала Турция, однако 29 июня скандинавские страны подписали с Анкарой меморандум в области безопасности. После этого Турция сняла возражения по поводу их вступления в НАТО.