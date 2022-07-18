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Президент Словакии разрешила согражданам вступать в ВСУ

Президент Словакии разрешила согражданам вступать в ВСУ
Минобороны Украины

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым четырем согражданам вступить в ряды украинской армии, сообщил пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец.

С сообщением Стрижинец выступил в понедельник, 18 июля. До этого с запросом на разрешение на службу в ВСУ обратились десять граждан Словакии.

«Президент республики при рассмотрении обращений граждан с просьбой о вступлении в вооруженные силы Украины действовала в соответствии с рекомендациями минобороны, МВД и МИД», — отметил пресс-секретарь.

Законодательные акты Словакии позволяют ее гражданам служить в армиях других стран, однако только с разрешения президента, который является еще и верховным главнокомандующим.

ВСУ словакия Украина
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RusNewsToday24
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