Президент Словакии разрешила согражданам вступать в ВСУ

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым четырем согражданам вступить в ряды украинской армии, сообщил пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец.
С сообщением Стрижинец выступил в понедельник, 18 июля. До этого с запросом на разрешение на службу в ВСУ обратились десять граждан Словакии.
«Президент республики при рассмотрении обращений граждан с просьбой о вступлении в вооруженные силы Украины действовала в соответствии с рекомендациями минобороны, МВД и МИД», — отметил пресс-секретарь.
Законодательные акты Словакии позволяют ее гражданам служить в армиях других стран, однако только с разрешения президента, который является еще и верховным главнокомандующим.