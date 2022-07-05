Новости0

Президент Швейцарии Кассис выступил против ареста российских активов

Президент Швейцарии Кассис выступил против ареста российских активов
Pius Koller/http://imagebroker.com/Global Look Press

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против ареста российских активов с последующей передачей Украине, передает британское издание The Guardian.

Кассис выступил на конференции в Женеве и заявил, что не следует конфисковать российские активы на сумму до 500 млн долларов. По словам президента Швейцарии, такая мера создала бы опасный прецедент и к тому же нуждается в конкретных юридических обоснованиях.

Иньяцио Кассис напомнил, что защита прав собственности лежит в основе либеральной демократии и подчеркнул, что конфискация активов нанесет ущерб гражданским правам и свободам.

На Западе не раз звучали разговоры о конфискации российских активов и о их передаче Украине с начала спецоперации по защите Донбасса. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявлял, что сама заморозка активов РФ — одна из величайших краж в истории.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.