Президент Швейцарии Кассис выступил против ареста российских активов

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против ареста российских активов с последующей передачей Украине, передает британское издание The Guardian.
Кассис выступил на конференции в Женеве и заявил, что не следует конфисковать российские активы на сумму до 500 млн долларов. По словам президента Швейцарии, такая мера создала бы опасный прецедент и к тому же нуждается в конкретных юридических обоснованиях.
Иньяцио Кассис напомнил, что защита прав собственности лежит в основе либеральной демократии и подчеркнул, что конфискация активов нанесет ущерб гражданским правам и свободам.
На Западе не раз звучали разговоры о конфискации российских активов и о их передаче Украине с начала спецоперации по защите Донбасса. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявлял, что сама заморозка активов РФ — одна из величайших краж в истории.