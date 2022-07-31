Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за поддержку в вопросе Косово

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Москве за поддержку Белграда в ситуации с непризнанной Республикой Косово.
«Особенно хочу поблагодарить, всегда забываем, потому что это само собой подразумевается и для нас и для них, представителей МИД России, которые точно заметили то, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», — отметил Вучич по телефону в эфире TV Pink.
МИД России ранее призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербского населения в Косово. Москва также обратилась к США и ЕС, стоящим за самопровозглашенной республикой, с требованием повлиять на ситуацию и пресечь попытки посягательства на свободу сербов.