Президент Сербии Вучич отказался вводить антироссийские санкции в угоду Западу

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Сербия не станет отказываться от собственных национальных
интересов в угоду Западу. Такое заявление сделал президент республики
Александар Вучич.
Лидер страны раскритиковал попытки Евросоюза склонить
Белград к введению санкций в отношении Москвы. Вучич подчеркнул: сербские
власти не станут менять позицию только потому, что это кому-то выгодно.
«Мы не вводили санкции против кого бы то ни было, поскольку…
не верим, что они что-то меняют. Вы можете давить на Сербию и принуждать ее, но
это наше искреннее мнение», — объяснил президент в ходе интервью газете Financial Times.
Европейский союз ранее ввел пятый пакет санкций против РФ. Так, запрещен импорт и транзит российского угля, экспорт типографской бумаги и
посадочного материала.
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