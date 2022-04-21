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    Президент Сербии Вучич отказался вводить антироссийские санкции в угоду Западу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Президент Сербии Вучич отказался вводить антироссийские санкции в угоду Западу

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    Федеральное агентство новостей

    Сербия не станет отказываться от собственных национальных
    интересов в угоду Западу. Такое заявление сделал президент республики
    Александар Вучич.

    Лидер страны раскритиковал попытки Евросоюза склонить
    Белград к введению санкций в отношении Москвы. Вучич подчеркнул: сербские
    власти не станут менять позицию только потому, что это кому-то выгодно.

    «Мы не вводили санкции против кого бы то ни было, поскольку…
    не верим, что они что-то меняют. Вы можете давить на Сербию и принуждать ее, но
    это наше искреннее мнение», — объяснил президент в ходе интервью газете Financial Times.

    Европейский союз ранее ввел пятый пакет санкций против РФ. Так, запрещен импорт и транзит российского угля, экспорт типографской бумаги и
    посадочного материала.

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