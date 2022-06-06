Президент Сенегала Маки Салл встретится с Владимиром Путиным в Сочи

Глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи для личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал мэр города Сочи Алексей Копайгородский.
Встреча глав государств намечена для обсуждения возможности взаимодействия двух стран. На повестку дня вынесены вопросы экономического и политического сотрудничества, а также анализ международной ситуации, заявил чиновник в своем Telegram-канале.
«В Сочи прибыл президент Республики Сенегал, председатель Африканского союза Маки Салл для переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал он.
Ранее стало известно, что накануне президент России Владимир Путин встретился с главой Беларуссии Александром Лукашенко. Лидеры государств проговорили почти 5 часов, сообщает канал “Царьград“.