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Президент Сенегала Маки Салл встретится с Владимиром Путиным в Сочи

Президент Сенегала Маки Салл встретится с Владимиром Путиным в Сочи
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи для личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

Встреча глав государств намечена для обсуждения возможности взаимодействия двух стран. На повестку дня вынесены вопросы экономического и политического сотрудничества, а также анализ международной ситуации, заявил чиновник в своем Telegram-канале.

«В Сочи прибыл президент Республики Сенегал, председатель Африканского союза Маки Салл для переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал он.

Ранее стало известно, что накануне президент России Владимир Путин встретился с главой Беларуссии Александром Лукашенко. Лидеры государств проговорили почти 5 часов, сообщает канал “Царьград“.

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