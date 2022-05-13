Президент Сальвадора Найиб Букеле показал макет Биткойн-Сити

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Президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele) обнародовал планы развития в стране Биткоин-Сити и добавил в твит архитектурную модель со словами: «Город прекрасно развивается».





Лидер центральноамериканской страны отметил, что в городе будет много деревьев, а также синее море. Масштабная модель отражала достопримечательности и аэропорты в ночное время.





Планируется, что финансовая система криптомегаполиса позволит обойтись без взимания налогов.





Кроме того, в городе будут проводиться экскурсии вокруг вулкана, энергия которого будет использоваться для майнинга биткойна. В прошлом майнинговая ферма, использующая геотермальную энергию, позволила уже позволила добыть несколько криптомонет.





Известно, что Биткойн-Сити будет иметь круглую форму, «вдохновлённую городами, построенными Александром Македонским». Он будет расположен в восточной части Ла-Униона, недалеко от вулкана Кончагуа.





Букеле воспользовался текущим падением цен на рынке криптовалют, чтобы купить дополнительные 500 BTC. По его словам, Биткойны покупались по средней цене 30 744 долл. США за монету.

Я мог бы продать эти монеты прямо сейчас и заработать почти миллион долларов всего за 11 часов, но, конечно же, нет, — написал Букеле в Twitter.

Для финансирования проекта, будут выпущены Биткойн-бонды в сети Liquid Network. Объём размещения составляет $1 млрд, половина из которых уйдут на покупку BTC. В проекте принимают участие Blockstream и Bitfinex.





В настоящее время запас Сальвадора оценивается примерно в 2301 BTC.