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    Президент Сальвадора Найиб Букеле показал макет Биткойн-Сити

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Президент Сальвадора Найиб Букеле показал макет Биткойн-Сити

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    Президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele) обнародовал планы развития в стране Биткоин-Сити и добавил в твит архитектурную модель со словами: «Город прекрасно развивается».


    Лидер центральноамериканской страны отметил, что в городе будет много деревьев, а также синее море. Масштабная модель отражала достопримечательности и аэропорты в ночное время.

    Президент Сальвадора Найиб Букеле показал макет Биткойн-Сити

    Планируется, что финансовая система криптомегаполиса позволит обойтись без взимания налогов.

    Президент Сальвадора Найиб Букеле показал макет Биткойн-Сити

    Кроме того, в городе будут проводиться экскурсии вокруг вулкана, энергия которого будет использоваться для майнинга биткойна. В прошлом майнинговая ферма, использующая геотермальную энергию, позволила уже позволила добыть несколько криптомонет.

    Президент Сальвадора Найиб Букеле показал макет Биткойн-Сити

    Известно, что Биткойн-Сити будет иметь круглую форму, «вдохновлённую городами, построенными Александром Македонским». Он будет расположен в восточной части Ла-Униона, недалеко от вулкана Кончагуа.

    Президент Сальвадора Найиб Букеле показал макет Биткойн-Сити

    Букеле воспользовался текущим падением цен на рынке криптовалют, чтобы купить дополнительные 500 BTC. По его словам, Биткойны покупались по средней цене 30 744 долл. США за монету.

    Я мог бы продать эти монеты прямо сейчас и заработать почти миллион долларов всего за 11 часов, но, конечно же, нет, — написал Букеле в Twitter.

    Для финансирования проекта, будут выпущены Биткойн-бонды  в сети Liquid Network. Объём размещения составляет $1 млрд, половина из которых уйдут на покупку BTC. В проекте принимают участие Blockstream и Bitfinex.

    Президент Сальвадора Найиб Букеле показал макет Биткойн-Сити

    В настоящее время запас Сальвадора оценивается примерно в 2301 BTC.

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