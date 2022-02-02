Президент России вручил высшие государственные награды деятелям науки и культуры

Президент России вручил высшие государственные награды деятелям науки и культуры Новости
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Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся деятелям культуры, науки, бизнеса и других сфер.

Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля 2 февраля. Высшие государственные награды от главы государства получили свыше 20 жителей России, которые добились результатов в науке, медицине, искусстве, авиационном деле, бизнесе и других областях, пишет ТАСС.

Это первая подобная церемония награждения с начала пандемии коронавируса. Прошлые встречи, которые состоялись в период распространения инфекции, были тематические и объединяли людей одной сферы деятельности. Среди лауреатов были гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, летчик-испытатель Евгений Крутов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко и другие выдающиеся деятели.

 
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