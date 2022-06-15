Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году вдвое снизить площадь лесных пожаров

Глава государства также потребовал, чтобы к 2030 году высшие должностные лица субъектов РФ обеспечили ликвидацию очагов природных пожаров в течение первых суток с момента их обнаружения. Владимир Путин подчеркнул, что такая тактика тушения возгораний должна применяться в 100% случаев. Муниципальным властям было поручено ежегодно, не позднее 1 марта, предоставлять отчет в кабинет министров о выполнении указанных распоряжений.