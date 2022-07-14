Президент России утвердил индексацию пенсий военных с 1 июня

Закон об индексации пенсий военных на 10% утвердил президент России Владимир Путин. Увеличены выплаты будут с 1 июня, уточняется в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Новые нормы также устанавливают особенности прохождения службы военнослужащими, признанными непригодными и ограниченно годными по состоянию здоровья, которые имеют государственные награды в связи с участием в боевых действиях либо являются ветеранами боевых действий.
Кроме того, законом изменена ситуация со списанием долгов за счет выплат за выполнение боевых задач. Теперь указанные средства не могут быть списаны банками по исполнительным документам, поскольку данные выплаты получили статус социально значимых.