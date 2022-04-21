Президент России рассказал, как повысить качество общепита в стране

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Российский лидер
Владимир Путин рассказал о перспективах развития местных заведений
общественного питания.
Качество
обслуживания жителей России вырастет с уходом с рынка зарубежных предприятий
общепита, отметил президент.
«Если они будут
уходить, то действительно — возможности открываются, рынок будет освобождаться.
Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и
производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — заявил
Путин в ходе заседания набсовета президентской платформы «Россия — страна
возможностей».
Президент добавил,
что большинство иностранных фирм пользуются преимущественно продуктами,
выращенными в России.
«В любом случае, мы
будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к
той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день,
и не один раз в день», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, Путин
выразил интерес к фастфуду Башкирии. Он шуточно спросил, есть ли там у бизнесменов
доставка и пообещал продегустировать блюда.