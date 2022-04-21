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    Президент России рассказал, как повысить качество общепита в стране

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Президент России рассказал, как повысить качество общепита в стране

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    pixabay.com/PD

    Российский лидер
    Владимир Путин рассказал о перспективах развития местных заведений
    общественного питания.

    Качество
    обслуживания жителей России вырастет с уходом с рынка зарубежных предприятий
    общепита, отметил президент.

    «Если они будут
    уходить, то действительно — возможности открываются, рынок будет освобождаться.
    Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и
    производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — заявил
    Путин в ходе заседания набсовета президентской платформы «Россия — страна
    возможностей».

    Президент добавил,
    что большинство иностранных фирм пользуются преимущественно продуктами,
    выращенными в России.

    «В любом случае, мы
    будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к
    той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день,
    и не один раз в день», — подчеркнул глава государства.

    Кроме того, Путин
    выразил интерес к фастфуду Башкирии. Он шуточно спросил, есть ли там у бизнесменов
    доставка и пообещал продегустировать блюда.

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