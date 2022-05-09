Президент России принимает участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

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Президент России Владимир Путин принимает участие в традиционной акции «Бессмертный полк», проходящей в Москве. Глава государства, как и прежде, держит в руках стенд с фото своего отца, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что акция «Бессмертный полк» в Москве впервые с 2019 года проводится в очном формате. Ранее она проводилась в онлайн-формате, что было обусловлено мерами, направленными на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Президент России принимает участие в шествии в шестой раз.
Акция «Бессмертный полк», приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит во многих городах России. Впервые она прошла в мае 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов.
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