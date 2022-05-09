Президент России принимает участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

Отмечается, что акция «Бессмертный полк» в Москве впервые с 2019 года проводится в очном формате. Ранее она проводилась в онлайн-формате, что было обусловлено мерами, направленными на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Президент России принимает участие в шествии в шестой раз.