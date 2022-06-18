Президент России поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником

Накануне Дня медицинского работника к представителям этой профессии обратился президент России Владимир Путин. Он поздравил их с наступающим праздником.
Российский лидер поблагодарил медиков за самоотверженный труд. Президент подчеркнул ценность сотрудников, которые спасают жизни людей.
«Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
День медицинского работника в России традиционно отмечается в третье воскресенье июня. В 2022 году этот праздник выпал на 19 число.