Президент России поздравил «короля эстрады» Киркорова с 55-летием

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Президент РФ Владимир Путин поздравил звезду российской эстрады Филиппа Киркорова с юбилеем.
Владимир Путин обратился к популярному певцу Филиппу Киркорову, отмечающему 55-летие. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что артист добился успеха, в том числе как «продюсер, композитор, актер», благодаря чему завоевал большую популярность.
«Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории», — подчеркнул Путин.
Киркоров является народным артистом России, Украины и Молдавии. Примечательно, что и отец 55-летнего певца — народный артист РФ.
загрузка...