    В тренде

    Президент России поздравил «короля эстрады» Киркорова с 55-летием

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Президент России поздравил «короля эстрады» Киркорова с 55-летием

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент РФ Владимир Путин поздравил звезду российской эстрады Филиппа Киркорова с юбилеем. 

    Владимир Путин обратился к популярному певцу Филиппу Киркорову, отмечающему 55-летие. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что артист добился успеха, в том числе как «продюсер, композитор, актер», благодаря чему завоевал большую популярность.

    «Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории», — подчеркнул Путин.

    Киркоров является народным артистом России, Украины и Молдавии. Примечательно, что и отец 55-летнего певца — народный артист РФ.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »