Президент России поздравил «короля эстрады» Киркорова с 55-летием

Владимир Путин обратился к популярному певцу Филиппу Киркорову, отмечающему 55-летие. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что артист добился успеха, в том числе как «продюсер, композитор, актер», благодаря чему завоевал большую популярность.