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Президент России посетил выставку, посвященную 350-летию Петра I

Президент России посетил выставку, посвященную 350-летию Петра I
kremlin.ru / Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин ознакомился с мультимедийной выставкой «Петр I. Рождение империи». Мероприятие проходит в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве.

Выставка организована в честь 350-летия со дня рождения императора Петра I. Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии, в котором для создания эффекта полного погружения применяются современные технологии, говорится на сайте Кремля

Всего экспозицию составляют 18 залов, в которых размещены десять тематических зон, объединенных одной общей линией. Открытие выставки для зрителей состоится 10 июня. Она продлится до 30 июня.

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