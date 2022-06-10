Президент России посетил выставку, посвященную 350-летию Петра I

Президент России Владимир Путин ознакомился с мультимедийной выставкой «Петр I. Рождение империи». Мероприятие проходит в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве.
Выставка организована в честь 350-летия со дня рождения императора Петра I. Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии, в котором для создания эффекта полного погружения применяются современные технологии, говорится на сайте Кремля.
Всего экспозицию составляют 18 залов, в которых размещены десять тематических зон, объединенных одной общей линией. Открытие выставки для зрителей состоится 10 июня. Она продлится до 30 июня.