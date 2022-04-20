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    Президент России поручил обновить стратегию развития металлургии на период до 2030 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Президент России поручил обновить стратегию развития металлургии на период до 2030 года

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    pixabay.com/PD

    Стратегия развития российской металлургии на период до 2030
    года должна быть актуализирована. Такое заявление сделал президент России
    Владимир Путин на совещании по теме развития металлургического комплекса.

    Обновленный документ необходимо представить до 1 июня. Кроме
    того, глава государства поручил уточнить направления для экспорта российской
    металлургии и переориентировать потоки на наиболее перспективные.

    Путин также отметил «энергичное освоение новейших технологий»
    в металлургии.

    «Просто впечатляет, должен сказать», — поделился он, назвав
    металлургический комплекс одним из важнейших и крупнейших в реальной экономике страны.

    В том числе российский лидер подчеркнул, что введенные
    Западом ограничения против металлургов государства не соответствуют нормам
    Всемирной торговой организации.

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