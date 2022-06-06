Президент РФ ввел выплаты для семей погибших в Донбассе и на Украине росгвардейцев

Финансовая помощь предоставляется семье сотрудника Росгвардии, который имел специальное звание полиции и принимал участие в спецоперации на Украине или выполнял спецзадачи в Сирии. Средства также полагаются родственникам служащих, умерших в течение года со дня увольнения из-за увечья или болезни, полученных во время службы.