Президент РФ назвал сумасшествием призывы в Европе экономить воду, чтобы «рассердить Путина»

Президент России Владимир Путин прокомментировал картинку, которая распространяется по Европе с надписью: «Хочешь рассердить Путина, мойте только эти четыре места». Во время форума «Сильные идеи для нового времени» он назвал такую идею сумасшествием.
Отметим, что вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее признался, что стал проводить в душе меньше времени для экономии энергии.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.