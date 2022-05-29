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Президент Путин заявил о готовности Москвы возобновить диалог с Киевом

Президент Путин заявил о готовности Москвы возобновить диалог с Киевом
kremlin.ru / Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин во время диалога с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом, сообщает пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, российский лидер поднял вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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