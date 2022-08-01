Президент Путин: Запад обесценил принципы ВТО, «выбросив их на помойку»

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на совещании по развитию металлургического комплекса отметил, что страны Запада, которые ввели против РФ санкции, выбросили тем самым на помойку все принципы Всемирной торговой организации (ВТО).
Путин подчеркнул, что ограничения против российских предприятий по их деятельности на внешних рынках и покупке зарубежных компонентов для выпуска своей продукции — это нечестная конкуренция.
«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. Не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО — они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», – сказал Путин.
Президент РФ пояснил, что санкции против России не отражают реалии мировой экономики и политики.