Президент Путин: Запад обесценил принципы ВТО, «выбросив их на помойку»

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. Не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО — они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», – сказал Путин.